НПО Азербайджана решительно осудили ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян»

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации (НПО) Азербайджана решительно осуждают ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян».

Об этом говорится в обращении азербайджанских НПО, сообщает в понедельник Trend.

То, что президент такого государства с глобальной ответственностью, как США, официально озвучил утверждение, не имеющее под собой никакой исторической, правовой и политической основы, говорит о том, что так называемый «геноцид армян» стал политическим инструментом на международном уровне, говорится в обращении.

«Считаем, что эти события должны стать предметом исторических исследований. Исторические факты подтверждают, что в указанный период в Анатолии не было зафиксировано никакого геноцида. Неслучайно до настоящего времени ни один международный суд не вынес решения о признании так называемого «геноцида армян», - отмечается в обращении.

В документе подчеркивается, что если бы США были бы заинтересованы в том, чтобы сделать вывод из фактов геноцида, совершенных в мире, то они в первую очередь осудили бы убийства по национальной и религиозной принадлежности сотен тысяч тюрков, мусульман и евреев, совершенные армянами во время Первой мировой войны и в последующий период в Восточной Анатолии и на Южном Кавказе.

«Потому что число тюрков, погибших от рук армянских вооруженных отрядов, насчитывает сотни тысяч. Кроме того, в 1992 году армяне учинили акт геноцида в Ходжалы против мирных азербайджанцев», - говорится в обращении.

НПО Азербайджана призвали президента США Джо Байдена выступить перед общественностью в 30-ю годовщину Ходжалинского геноцида – 26 февраля 2022 года и решительно осудить геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев.

Авторы обращения также решительно осудили грязную кампанию, проводимую против братской Турции, и ошибочную позицию президента США по вымышленному «геноциду армян», которая способствует усилению нездоровых идей армян, открыто угрожающих миру и безопасности в регионе.

«Мы солидарны с братской Турцией, которая всегда вносит вклад в мир, благосостояние и безопасность в регионе и в мире», - отмечается в обращении.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида" против армян.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)