Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения

БАКУ/Trend/ - С января мы приступили к вакцинации. На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

«Пандемия COVID-19 поставила страны мира лицом к лицу с новыми вызовами. Правительство Азербайджана с первых дней предприняло необходимые шаги, направленные на борьбу с пандемией. В целях снижения воздействия коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономической и финансовой устойчивости был представлен широкий социально-экономический пакет.

С января мы приступили к вакцинации. На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения.

Однако усилий, прилагаемых только на национальном уровне, недостаточно для преодоления пандемии.

Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. В мае 2020 года Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил инициатором Саммита Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом, и успешно провел его. По нашей инициативе в декабре прошлого года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств», - сказал глава государства.