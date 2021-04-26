Президент Ильхам Алиев: Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было

БАКУ/Trend/ - Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

«В прошлом году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией 20 процентов своей территории. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Армения, совершив в 1992 году Ходжалинский геноцид, совершила убийство 613 невинных мирных граждан, включая женщин и детей. Ходжалинский геноцид признан 13 странами.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако эти резолюции Арменией никогда не исполнялись. Для недопущения двойных стандартов я призываю страны-партнеры присоединиться к усилиям, направленным на предложение и подготовку механизмов исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Мы были свидетелями, когда некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполнялись в течение нескольких дней. Что же касается Азербайджана, то данные резолюции оставались невыполненными в течение 27 лет. Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было. На протяжении всего этого времени на Армению не было оказано никакого давления, против нее не применялись санкции.

Напротив, военно-политическое руководство Армении угрожало Азербайджану «новой войной за новые земли». В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию на государственной границе. А в августе армянская диверсионная группа предприняла попытку пересечения линии соприкосновения», - сказал глава государства.