Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 13:05)

БАКУ /Trend/ - Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, во время которого армянские радикалы "повесили" манекен, обернутый в азербайджанский флаг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с действиями радикальных армянских группировок, основанными на ненависти. Летом прошлого года сотни дашнаков напали на азербайджанцев перед зданием генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. В результате азербайджанцы получили различные травмы. Управление полиции Лос-Анджелеса начало уголовное расследование по факту насилия на почве этнической неприязни. Были задержаны два человека, продолжается розыск еще двоих. Несмотря на то, что со дня тех событий прошло 10 месяцев, вызывает большое сожаление и удивление тот факт, что основные подозреваемые в совершении этого преступления все еще не найдены и не привлечены к ответственности. В связи с этим американской стороне была выражена официальная обеспокоенность. Таким образом, безнаказанность привела к очередному преступлению радикальных армян в Лос-Анджелесе на почве ненависти, чему мы вновь стали свидетелями. В связи с этим до сведения посольства США в Баку будет доведена наша серьезная обеспокоенность по этому вопросу", - сказала Абдуллаева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)