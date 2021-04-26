Израильско-азербайджанские отношения базируются на дружбе наших народов – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Турция – братская Азербайджану страна, а Израиль – наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом.

Эти слова помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева отметил в журналист Шмуэль Дин Эльмас в своей публикации во влиятельной израильской газете Israel HaYom, сообщает в понедельник Trend.

Автор подчеркнул значительное углубление отношений между Израилем и Азербайджаном за последний год: «С момента объявления Азербайджаном своей независимости в 1991 году сотрудничество в области безопасности, экономики и гуманитарной сфере неуклонно развивалось и достигло апогея во время войны в Карабахе в 2020 году, в которой Азербайджан одержал убедительную и блестящую победу».

Автор пишет, что Хикмет Гаджиев родился в Гяндже, втором по величине городе страны, который подвергся обстрелу врага во время Отечественной войны. Сообщается, что он отправился в Гянджу во время войны, чтобы навестить мирных жителей, пострадавших от армянских бомбардировок, и поднять их боевой дух.

В эксклюзивном интервью Israel HaYom Хикмет Гаджиев рассказал о своем безмерном уважении к Израилю, его гражданам и достижениям, подчеркнув, что Баку считает очень важным израильско-турецкое сближение: «Турция – братская страна Азербайджана, а Израиль – наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья реально дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет это приветствовать».

– Что делает отношения между Израилем и Азербайджаном уникальными?

– Наши отношения не основаны на словах, они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений, на самом деле, лежит связь между нашими народами. Израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании. Есть страны, которые стремятся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству, хотя хорошие стабильные отношения с Азербайджаном в интересах еврейского народа во всем мире.

Главный вопрос для азербайджанцев на данный момент – решение администрации Байдена по признанию надуманного геноцида армян, и по этому поводу наша позиция однозначна: это историческая ошибка, ничто не может сравниться с Холокостом.

– Поддерживаете ли вы контакты с еврейским лобби в Вашингтоне?

– Наши отношения с Израилем прекрасны во всех областях, они основаны на дружбе и гармонии между еврейским и азербайджанским народами. Для нас не существует такого термина, как лобби. Живущие в США евреи – друзья Азербайджана. Еврейские организации в США очень помогают нам в донесении правды, заключающейся в том, что Азербайджан пытается создать новые параметры регионального сотрудничества на фоне мира и стабильности на Южном Кавказе.

В Азербайджане веками жили представители разных культур и религий. Мы гордимся тем, что евреи, как живущие в Азербайджане, так и со всего мира, реально помогают нам. Когда израильтяне приезжают в Азербайджан, они чувствуют наше отношение к Израилю – можно увидеть, как по всей стране развешаны израильские флаги. Это желание азербайджанского народа выразить признательность за отношения между странами и народами, и оно идет от сердца. У нас отличное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения. Израиль был одним из первых стран, признавших Азербайджан, когда мы провозгласили независимость.

Одним из событий, сильно повлиявшим на азербайджанский народ, был приезд в нашу страну делегации израильских офтальмологов для лечения азербайджанских солдат и офицеров, раненых в Отечественной войне. Они приехали в Азербайджан, хотя явно были заняты на родине, и проводили по 10–15 операций в день. Это связано с тем, что беспокойство за другого человека является частью еврейской ДНК, с желанием израильтян помочь нам. Мы намерены реализовать и другие подобные инициативы и помочь нашим раненым военнослужащим, используя опыт Израиля.

– Собираетесь ли вы привлечь израильские компании к процессу восстановления Карабаха?

– Мы находимся в контакте с израильскими компаниями и используем межправительственные связи. У израильских компаний есть значительный технологический потенциал для оказания помощи Азербайджану. Мы заинтересованы в их поддержке при строительстве «умных городов» и в секторе управления водными ресурсами.

– Подводя итог, какое послание вы хотели бы направить Израилю?

– Я хочу пожелать Израилю мира, по причине отсутствия которого израильский народ всегда страдал, и выразить свою уверенность в том, что азербайджанский и израильский народы – реальные исторические друзья. Кроме того, желаю Государству Израиль постоянных успехов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )