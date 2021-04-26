Комиссия парламента Турции по расследованию военных преступлений Армении во время 44-дневной войны завершила работу

БАКУ /Trend/ - Комиссия Великого национального собрания (парламент) Турции по расследованию военных преступлений, совершенных Арменией во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, завершила свою работу Об этом сказал председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, комиссия работала на протяжении пяти месяцев.

"Каждое военное преступление, совершенное Арменией в Карабахе, задокументировано и расследовано", - сказал Шентоп.

Он отметил, что отчет комиссии будет представлен мировой общественности.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)