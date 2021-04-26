Заявление президента США о событиях 1915 года ничего не значит для Турции – председатель парламента

БАКУ /Trend/ - Заявление президента США Джозефа Байдена о событиях 1915 года, не имеющее правовой и научной основы, ничего не значит для Турции.

Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что это обращение ни для кого не будет полезным: «В 1981 году еще один президент США выступил с подобным заявлением. Сегодня Турция еще сильнее, еще влиятельнее и в мире, и в регионе. Ясно, что это заявление не будет полезным ни для региона, ни для всего мира, ни для Армении, в частности. От этого серьезно пострадают отношения между Турцией и США».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида армян.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)