Армянские вооруженные силы массово истребили мирных жителей села в Кельбаджаре

Политика 26 апреля 2021 17:20 (UTC+04:00)
Армянские вооруженные силы массово истребили мирных жителей села в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело и продолжаются интенсивные следственные действия по факту установления мест захоронения тел мирных жителей села Башлыбель Кельбаджарского района, массово истребленных армянскими вооруженными силами в апреле 1993 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей, зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кельбаджарского района Вооруженными Силами Армении.

Следствием было установлено, что во время оккупации в результате военной агрессии Армении в начале апреля 1993 года Кельбаджарского района, её вооруженные силы проявили особую жестокость и бесчеловечность по отношению к гражданскому населению в селе Башлыбель этого района.

Согласно материалам следствия, село Башлыбель с 259 домами, 1 средней школой, 1 детским садом и 1 больницей, до оккупации было одним из крупнейших сел Кельбаджарского района с населением 1996 человек и территорией 3232 га, расположенном на слиянии двух горных рек на высоте 2000 метров у подножия Далидаг в 64 км от районного центра.

Было установлено, что 3 апреля 1993 года вооруженные силы Армении атаковали село Башлыбель, массово разграбили и сожгли дома жителей села. 62 человека, которые не смогли покинуть село, укрылись в естественных пещерах в горной местности под названием «Портда», расположенной в самой высокой части села. Из этих 62 человек 48 были жителями села Башлыбель, 1 житель села Тахтабаши, 4 жителя Лачинского района и еще 9 военнослужащих, оборонявших село.

Не удовлетворившись учиненными зверствами, вооруженные силы Армении 18 апреля 1993 года обнаружили безоружных мирных жителей, укрывшихся в пещерах, и в период с 15 до 21 часа того же дня обстреливали их из автоматов и крупнокалиберного оружия. В результате 12 безоружных людей (в том числе 1 ребенок 12 лет и 1 подросток 16 лет) - 63-летний Самедов Ягуб Иса оглу, 54-летний Ахмедова Бусат Алиш гызы, 12-летняя Ахмедова Зовгийя Биннат гызы, 60-летний Амралиев Мухаммад Абиш оглу, 29-летний Амралиев Сурхай Махаммад оглу, 21-летний Амралиев Чингиз Махаммад оглу, 16-летняя Амралиева Айгун Махаммад гызы, 67-летняя Гасанова Чичек Микаил гызы, 68-летняя Джафарова Гулара Джафар гызы, 95-летняя Джафарова Гульгаз Гадим гызы, 22-летний Абдуллаев Вугар Иса оглу и 52-летний Аскеров Ахлиман Аваз оглу были умышленно убиты.

В результате нападения 14 человек (3 ребенка 2, 13 и 15 лет) - 93-летняя Бабаева Кубра Гадим гызы, 23-летняя Амралиева Арзу Биннат гызы, 56-летний Ахмедов Биннат Абдулали оглу, 13-летний Ахмедов Ният Биннат оглу, 15-летняя Ахмедова Шаргия Биннат гызы, 56-летняя Амралиева Зибейда Абиш гызы, 67-летняя Хасанова Лейли Али гызы, 58-летняя Хасанова Мармар Джавад гызы, 63-летняя Хасанова Шамама Гусейн гызы, 36-летняя Хасанова Зейнаб Махмуд гызы, 63-летняя Гасымова Туту Али гызы, 2-летний Махаммадов Хокмдар Сурхай оглу, 73-летняя Юсифова Шамама Ага гызы и 65-летний Мансимов Гусейн Ибрагим оглу были взяты в заложники. Хотя позже они были освобождены, девять из них скончались от полученных эмоциональных и психологических травм.

В ходе расследования также выяснилось, что 7 из 36 человек, сбежавших от членов преступного сообщества и пытавшихся спастись от них, скончались в различных селах Кельбаджарского района от полученных во время укрытия травм.

Выжившие жители села Башлыбель позже разделились на две группы и спрятались в разных пещерах, и, несмотря на угрозу своей жизни, они проникли в пещеры, в которых были убиты их соотечественники в ночь на 12 мая 1993 г., захоронили в два ряда (по 6 могил в каждом ряду) тела убитых огнестрельным оружием 12 человек и покинули место происшествия.

После 19 апреля 1993 года, прожив в осаде 113 дней, 29 выживших - 21-летняя Ахмедова Севиль Биннат гызы, 55-летний Ахмедов Хуммат Абдулали оглу, 45-летний Алескеров Алекпер Алескер оглу, 36-летняя Алескерова Сармая Садыг гызы, 16-летний Алескеров Хабил Алекбар оглу, 14-летний Алескеров Рустам Алекбар оглу, 12-летняя Алескерова Самира Алекбар гызы, 9-летняя Алескерова Тасира Алекбар гызы, 33-летний Амралиев Хасай Мухаммад оглу, 31-летняя Амралиева Наргиз Мансим гызы, 6-летний Амралиев Эльмдар Хасай оглу, 4-летний Амралиев Шахрияр Хасай оглу, 27-летний Азизов Эльшад Хасан оглу, 25-летний Азизов Исмат Гусейн оглу, 23-летний Джафаров Махир Махьяддин оглу, 58-летний Гадимов Гадим Мухтар оглу, 32-летний Гасанов Газанфар Махмуд оглу, 38-летний Хасанов Яхья Махмуд оглу, 25-летняя Аскерова Хаджар Ахлиман гызы, 23-летняя Аскерова Лалазар Ахлиман гызы, 15-летний Аскеров Вакил Ахлиман оглу, 23-летний Аббасов Джаллат Агаверди оглу, 19-летний Мехтиев Салим Юсифали оглу, 22-летний Аббасгулуев Мазахир Талиб оглу, 23-летний Аббасов Адалат Арзуман оглу, 25-летний Абдуллаев Музахим Магеррам оглу, 23-летний Ахмедов Халил Сулейман оглу, 22-летний Аскеров Мушгиг Гулбаба оглу и 23-летний Мурадов Физули Акрам оглу отправились в направлении села Чайкенд Кельбаджарского района по труднопроходимой горной местности, перейдя реку Тертер и гору Гошгар в направлении Дашкесанского района и в июле 1993 года, дойдя до села Зивлан Дашкесанского района, им удалось спасти свои жизни.

На основании решения суда об эксгумации, 24 апреля 2021 года следователями Следственного управления Генеральной прокуратуры были проведены соответствующие следственные действия в селе Башлыбель Кельбаджарского района и обнаружены останки 12 человек, захороненных на глубине 50 см.

Кроме того, в ходе расследования в пещерах, где прятались мирные жители, были обнаружены различные предметы обихода, пули и гильзы, свидетельствующие об умышленном убийстве мирных жителей, которые были упакованы и задокументированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В ходе осмотра села Башлыбель, проведенного с помощью дрона, было выявлено, что все жилые дома, административные здания и инфраструктура, существовавшие в селе до оккупации, были полностью разрушены. Для установления личности жертв были взяты образцы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) из останков трупов и членов семей, утверждающих, что они являются близкими родственниками погибших, а также были назначены судебно-медицинские экспертизы для изучения молекулярной генетики и других особенностей. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности оставшихся в живых свидетелей инцидента, их допроса и установления всех имеющих отношение к делу обстоятельств.

В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает свою деятельность по расследованию преступлений против мира и человечности, совершенных Арменией в отношении граждан Азербайджана начиная с 1990-х годов, а также по установлению виновных и привлечению их к национальной и международной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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