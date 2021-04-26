Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Джебраильском и Зангиланском районах

БАКУ /Trend/ - 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Джебраильском и Зангиланском районах.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, подробный репортаж о поездке будет представлен 27 апреля.