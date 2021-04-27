Трудно представить масштабы катастрофы в случае аварии на Мецаморской АЭС - азербайджанское министерство

БАКУ /Trend/ - Эксплуатация Мецаморской АЭС, работающей на основе устаревшей технологии 1976 года и расположенной в сейсмической зоне, может иметь серьезные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Как сообщает Trend, об этом сказала сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, национальный координатор Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) Айсель Рзаева.

"Мецаморская атомная электростанция построена по той же технологии, что и АЭС в Чернобыле. Ее реактор работает без второго защитного экрана, что является серьезной угрозой экологической безопасности в регионе. По прогнозам, любая авария на этой АЭС нанесет серьезный ущерб не только Армении, но и всем странам Южного Кавказа и Ближнего Востока. Мецаморская АЭС расположена в 16 километрах от границы с Турцией, в 60 километрах от границы с Ираном и в 120 километрах от границ Азербайджана и Грузии", - сказала Рзаева.

Национальный координатор напомнила, что первый и второй реакторы Мецаморской АЭС были остановлены после землетрясения в Спитаке в 1989 году. Но правительство Армении, сославшись на нехватку электроэнергии, вновь запустило второй реактор АЭС в 1995-м, несмотря на призывы и резкую критику мирового сообщества.

"Несмотря на то, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС истек, сейчас она работает на максимальной мощности без соблюдения соответствующих норм безопасности. Сегодня в мире осталось очень мало таких незащищенных ядерных реакторов, построенных по старой советской технологии. Эксплуатация ядерных реакторов первого поколения, произведенных в европейских странах в 50-60-х годах прошлого века, была прекращена до 2015 года. В число стран, которые начали в 2018 году использовать реакторы третьего поколения, входят Япония, Китай, ОАЭ и не отказавшаяся от старых советских технологий Россия. Экологически эффективные решения, в частности, использование охлаждающих реагентов вместо воды в системе охлаждения, уменьшение объема, а также повышенные стандарты безопасности, важны для реакторов следующего поколения.

Помимо увеличения вдвое срока эксплуатации Мецаморской АЭС, которая в настоящее время не соответствует международным техническим стандартам, отсутствие четкой стратегии ее экологического управления и непрозрачность в этой сфере также вызывают серьезные опасения по поводу определения воздействия станции на окружающую среду. В свое время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) забило тревогу по поводу необходимости повышения прозрачности как основного принципа стандартов ядерной безопасности после аварии на Чернобыльской АЭС и на японской атомной электростанции "Фукусима I". К сожалению, на сегодняшний день не разглашаются итоги исследований, проведенных на Мецаморской АЭС в рамках миссий МАГАТЭ, показатели ее технического состояния, а также детали, связанные с радиоактивными отходами, нет точной информации об их дальнейшей судьбе", - сказала Рзаева.

По ее словам, Азербайджан и Армения являются членами Конвенции об оценке трансграничного воздействия на окружающую среду Европейской экономической комиссии ООН.

"В соответствии с этой конвенцией, оценка воздействия потенциально опасных проектов на окружающую среду должна включать общественные дебаты не только внутри государства, но и в соседних странах, которые может затронуть работа этих объектов. Однако Армения не в полной мере учитывает требования международных соглашений", - отметила она.

По ее словам, Азербайджан на международных площадках неоднократно выражал серьезную обеспокоенность в связи с возможностью строительства нового блока Мецаморской АЭС.

"К сожалению, мировое сообщество до сих пор не может добиться выполнения Арменией взятых на себя обязательств. Страны региона и международные организации должны активизировать усилия для приостановки работы Мецаморской АЭС, а также предпринять конкретные шаги по предотвращению возможной катастрофы", - сказала Рзаева.

(Редактор: Константин Шапиро)