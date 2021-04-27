Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Как уже сообщалось, 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.
Как сообщает Trend, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки.
«Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне. Мы восстановили стелу «Добро пожаловать в Джебраил!»», - сказал Президент Ильхам Алиев.
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Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО)
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