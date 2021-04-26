Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

В рамках поездки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района.

Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева.