Президент Ильхам Алиев продемонстрировал прекрасную физическую форму (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева. В частности, в одном из опубликованных видео Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что находится в прекрасной физической форме. Глава государства выполнил упражнения с гантелями 30 и 40 кг.

"Это была разминка", - заметил Президент Ильхам Алиев.