Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой

БАКУ/Trend/- 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы, передает Trend.

«Здесь, вполне вероятно, строится подстанция. Полицейский пункт. Нетронутая природа. Открывается прекрасный вид. Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой. Необходим строжайший контроль, чтобы нашей природе не был нанесен ущерб. Хотя армяне посягнули и на нашу природу. Уничтожили 54 тысячи гектаров лесных полос. Вырубили, вывезли и продали. Но мы восстановим все леса»,- сказал глава государства в ходе поездки в Зангилан.