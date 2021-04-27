Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой
БАКУ/Trend/- 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы, передает Trend.
«Здесь, вполне вероятно, строится подстанция. Полицейский пункт. Нетронутая природа. Открывается прекрасный вид. Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой. Необходим строжайший контроль, чтобы нашей природе не был нанесен ущерб. Хотя армяне посягнули и на нашу природу. Уничтожили 54 тысячи гектаров лесных полос. Вырубили, вывезли и продали. Но мы восстановим все леса»,- сказал глава государства в ходе поездки в Зангилан.
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