Милли Меджлис утвердил новый состав ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 27 апреля депутаты утвердили новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает во вторник Trend.

Кандидатами в члены ЦИК от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, были Мазахир Панахов, Ровзет Гасымов, Гусейн Пашаев, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов и Валида Кязымова, кандидатами от независимых депутатов - Арифа Мухтарова, Ильхам Мамедов, Низами Надирханлы, Фуад Джавадов, Габиль Оруджев, Наиля Аскерова, Айдын Мурадов (заменит члена ЦИК в случае необходимости).

Кандидатами в члены ЦИК от партий, составляющих меньшинство в парламенте, были: Бахшейш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаил Рагимли, Алмас Гахраманлы, Тофиг Гасанов, Илькин Шахбазов и Ниямеддин Ордухан (заменит члена ЦИК в случае необходимости).

Отметим, что срок полномочий нынешнего состава ЦИК истек 15 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)