Фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов - Фахреттин Алтун
БАКУ /Trend/ - Продолжающиеся фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов.
Об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что эти лица озвучивают угрозы против азербайджанцев в США: "Мы обеспокоены данной напряженностью и заявляем, что Турция рядом с Азербайджаном. Призываем компетентные органы принять меры".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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