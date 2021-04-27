Фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов - Фахреттин Алтун

Политика 27 апреля 2021 14:02 (UTC+04:00)
Фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Продолжающиеся фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что эти лица озвучивают угрозы против азербайджанцев в США: "Мы обеспокоены данной напряженностью и заявляем, что Турция рядом с Азербайджаном. Призываем компетентные органы принять меры".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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