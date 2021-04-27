Азербайджан призывает комиссара Совета Европы к беспристрастности - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает комиссара Совета Европы быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана касательно письма, адресованного комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович Президенту Азербайджана.

"Учитывая интерес комиссара Совета Европы по правам человека к отслеживанию последней ситуации с правами человека в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном в последние месяцы, хотелось бы отметить, что конфликт длился почти 30 лет, вызвал огромные гуманитарные последствия, страдания и сопровождался массовыми нарушениями прав сотен тысяч азербайджанцев. Однако все эти страдания и нарушения остались незамеченными нынешним комиссаром, а также ее предшественниками под предлогом того, что "это не относится к мандату комиссара", - говорится в комментарии.

Подчеркивается, что освобождение азербайджанских земель выявило ужасающие масштабы разрушений на этих территориях за годы их незаконной оккупации Арменией.

"Как часть целенаправленной политики сотни исторических памятников, десятки музеев, мечетей и объектов культурного наследия Азербайджана были разрушены, разграблены, подверглись вандализму. Есть много фото- и видеоматериалов, отражающих позорное обращение со святыми местами, когда старинные мечети на оккупированных территориях были осквернены, превращены в свинарник. Кроме того, Армения в ходе 44-дневной войны, вопиющим образом нарушив международное гуманитарное право, совершила ряд ужасающих военных преступлений. Обстрел баллистическими ракетами густонаселенных жилых районов Гянджи и Барды, а также других городов Азербайджана, расположенных вдали от линии фронта, привел к гибели более сотни мирных жителей. Все эти ужасные факты были, к сожалению, проигнорированы комиссаром Совета Европы по правам человека. Никто не может утверждать, что эти вопросы, напрямую влияющие на жизнь и права гражданского населения, выходят за рамки мандата комиссара. На фоне вышеуказанного комиссар начала проявлять интерес к политическим вопросам, видимо, забыв об ограничениях, налагаемых вышеупомянутым "мандатом". На самом деле это одно из проявлений двойных стандартов и избирательного подхода, которому Азербайджан часто подвергается со стороны различных структур Совета Европы", - говорится в комментарии.