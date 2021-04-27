Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы

БАКУ/Trend/ - Азербайджано-иранская граница является границей дружбы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими Государственной пограничной службы после ознакомления с воинской частью в Джебраиле.

«Во время Отечественной войны азербайджано-иранская граница была полностью восстановлена, восстановлен находившийся под оккупацией 132-километровый участок границы. Сразу после войны вдоль границы стали проводиться все необходимые укрепительные, охранные работы. Наглядным примером тому является начало деятельности этой воинской части. Необходимые работы проводятся вдоль всей границы – как азербайджано-иранской, так и азербайджано-армянской.

Азербайджано-иранская граница является границей дружбы. Ее охрана имеет огромное значение и для развития азербайджано-иранских связей. У нас есть граница с Исламской Республикой Иран и в других направлениях, и это в подлинном смысле слова граница дружбы и сотрудничества. Ею пользуются пересекающие границу граждане обеих стран. В то же время о развитии азербайджано-иранских связей свидетельствует и растущий с каждым годом объем грузов», - сказал глава государства.