Президент Ильхам Алиев подписал указ об управлении землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых вопросах в связи с управлением землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях.

Согласно документу, осуществление следующих полномочий в области управления землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях Азербайджана временно поручается министерству сельского хозяйства:

- передача в аренду сельскохозяйственных земель для производства и переработки сельхозпродукции;

- контроль за целевым использованием сданных в аренду в соответствии с настоящим Указом земель;

- поднятие вопроса перед Кабинетом министров об отнесении земель к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также в связи с заменой земель сельскохозяйственного назначения (угодий) в категории земель, передаваемых в аренду в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Указа.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить упрощенный порядок отнесения земель к категории сельскохозяйственного назначения, а также замены земель сельскохозяйственного назначения (угодий) внутри данной категории, и решить вопросы, вытекающие из этого Указа.