Министр сельского хозяйства проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте "Умное село" в Зангилане

Политика 27 апреля 2021 15:03 (UTC+04:00)
Министр сельского хозяйства проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте "Умное село" в Зангилане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проекте "Умное село", который будет здесь реализован.

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