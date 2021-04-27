Министр сельского хозяйства проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте "Умное село" в Зангилане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проекте "Умное село", который будет здесь реализован.