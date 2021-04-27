Азербайджан призывает комиссара Совета Европы к беспристрастности – МИД (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает комиссара Совета Европы быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести вред репутации Совета Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана касательно письма, адресованного комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович Президенту Азербайджана.

«Учитывая интерес комиссара Совета Европы в последние месяцы к отслеживанию нынешней ситуации с правами человека в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, хотелось бы отметить, что конфликт, который длился почти 30 лет, вызвал огромные гуманитарные последствия, страдания и сопровождался массовыми нарушениями прав сотен тысяч азербайджанцев. Однако все эти притеснения и нарушения прав остались незамеченными нынешним комиссаром и ее предшественниками под предлогом того, что "это не относится к мандату комиссара"», – говорится в комментарии.

Подчеркивается, что освобождение азербайджанских земель выявило ужасающие масштабы разрушений на этих территориях за годы их незаконной оккупации Арменией.

«Как часть целенаправленной политики сотни исторических памятников, десятки музеев, мечетей и объектов культурного наследия Азербайджана были разрушены, разграблены, подверглись вандализму. Есть много фото- и видеоматериалов, отражающих кощунственное обращение со святыми местами, когда старинные мечети на оккупированных территориях были осквернены, превращены в свинарники. Кроме того, Армения во время 44-дневной войны, вопиющим образом нарушив международное гуманитарное право, совершила ряд ужасающих военных преступлений, в том числе обстрел баллистическими ракетами густонаселенных жилых районов Гянджи и Барды, а также других городов Азербайджана, расположенных вдали от линии фронта, что привело к гибели более сотни мирных жителей.

Все эти ужасающие факты были, к сожалению, проигнорированы комиссаром Совета Европы по правам человека. Никто не вправе утверждать, что эти вопросы, напрямую влияющие на жизнь и права гражданского населения, выходят за рамки мандата комиссара.

На фоне вышеуказанного комиссар начала проявлять интерес к политическим вопросам, забыв, видимо, об налагаемых вышеупомянутым "мандатом" ограничениях. На самом деле, это одно из проявлений двойных стандартов и избирательного подхода, которому Азербайджан часто подвергается со стороны различных структур Совета Европы», – отмечается в комментарии.

Сообщается, что попытка выставить противостояние между Арменией и Азербайджаном в свете «межэтнической вражды» или «насильственных отношений между этническими общинами, проживающими в Нагорном Карабахе и вокруг него», является большой ошибкой. Конфликт был развязан Арменией на основании ее безосновательных территориальных претензий к Азербайджану и сопровождался чудовищными преступлениями, включая акты геноцида, этнические чистки, другие преступления против человечности, а также самые серьезные военные преступления.

«Помимо этого, хотели бы напомнить комиссару, что из-за политики этнической чистки Армении в настоящее время, кроме этнических армян, нет иных "этнических общин, проживающих в Нагорном Карабахе и его окрестностях", как это упоминалось в ее письме. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции 1416 (2005 г.) выразила озабоченность "массовым изгнанием населения и созданием моноэтнических территорий, что напоминает ужасную концепцию этнической чистки".

Столь же необоснованно "сожаление" комиссара по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев. Этот парк символизирует торжество международного права и справедливости над многолетней политикой агрессии и этнических чисток. Увековечивание победы в войне за свободу, суверенитет и территориальную целостность – практика, широко применяемая многими странами, в том числе в регионе Совета Европы. Парк, как и его аналоги в других уголках мира, послужит ярким напоминанием о том, что расизм, дискриминация и нетерпимость не имеют шансов на успех. Это место для просвещения нынешнего и будущих поколений об опасностях политики агрессии и нетерпимости, подходящее место для поиска истины.

"Бесчеловечные сцены" или "тревожные и унизительные образы" необходимо искать в других местах на территории Совета Европы, где нации прославляют свое колониальное прошлое и демонстрируют доказательства ужасных преступлений против колонизированных народов.

Спустя пять месяцев после окончания войны в армянском обществе по-прежнему наблюдается тревожный уровень проявления ненависти и азербайджанофобии. Вызывает тревогу то, что любой, кто осмеливается говорить о примирении и мирном сосуществовании с Азербайджаном, воспринимается как "предатель", его в оскорбительной манере называют "азербайджанцем" или "турком". Более того, безответственные и опасные идеи реваншизма и нетерпимости распространяются на государственном уровне, и это мнение, к сожалению, разделяет весь политический спектр в Армении.

Однако все эти достойные осуждения события остались незамеченными комиссаром, включая тот факт, что власти Армении не предприняли никаких мер наказания против определенных армянских чиновников за их расистский подход к Азербайджану и азербайджанцам. Общественность Азербайджана не осведомлена о каких-либо шагах комиссара Совета Европы в отношении столь вопиющих проявлений нетерпимости, расизма и дискриминации со стороны официальных лиц Армении.

В заключение следует подчеркнуть, что письмо от 20 апреля 2021 года ставит под сомнение независимость и беспристрастность работы комиссара и может негативно сказаться на отношениях между офисом Комиссара и Азербайджаном, к тому же, письмо явно противоречит заявленной благородной цели – "содействию миру и примирению". Напротив, подобное отношение обнадеживает реваншистские круги, которые ставят под угрозу хрупкий процесс установления добрососедских отношений в регионе.

Азербайджан призывает комиссара Совета Европы быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести вред репутации Совета Европы», – говорится в комментарии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)