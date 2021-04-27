Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте. Это естественно, так как Турция, как братская страна, будет активно участвовать во всех наших восстановительных работах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы в видеоформате в селе Агалы Зангиланского района с сотрудником турецкой компании, которая будет участвовать в реализации первого пилотного проекта «умное село» в Агалы.

«Как вам известно, несколько турецких компаний уже участвуют в восстановительных работах, инфраструктурных проектах. Рад, что мы видим работу турецкой компании и здесь – в области зеленой энергии. На самом деле это – первое село, строящееся на освобожденных землях. Конечно, оно имеет огромное значение, так как сегодня начинается «Большое возвращение». Хочу выразить уверенность в том, что вы примете участие и в будущих проектах», - сказал глава государства.

Первый пилотный проект «умное село» охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это – жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, «умного сельского хозяйства» и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов.