Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети в Зангилане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили мечеть в Зангилане, которая будет восстановлена Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети.