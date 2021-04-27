Пакистан анонсировал бизнес-форум с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Бизнес-форум Азербайджан - Пакистан пройдет 29 апреля при организации пакистанской стороны и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сообщает Trend со ссылкой на посольство Пакистана в Баку.

Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет в режиме видеоконференции.

Ожидается, что в бизнес-форуме примут участие представители компаний двух стран, работающих в фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной отраслях, а также в сфере легкой промышленности.