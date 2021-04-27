Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым 27 апреля состоялся телефонный разговор.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, а также деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Министры также обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)