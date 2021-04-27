Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

В рамках поездки глава государства встретился с жителями Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, подходите поближе, подходите.

Жительница: Добро пожаловать в село Агалы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Это – наше село. Я родилась в селе Агалы, в этом селе, здесь и выросла. На этом кладбищепокоятся мои отец, мать, муж, дяди. Могила моего мужа находится рядом с тем деревом, он погиб на работе.

Президент Ильхам Алиев: А где находился ваш дом, в какой стороне?

Жительница: Наш дом внизу.

Президент Ильхам Алиев: В Беюк Агалы.

Жительница: Проезжая в первый раз на машине, Вы показали: чей это дом, тот человек, наверное, узнает. Это дом моей сестры. Большое спасибо, очень рада, что встречаюсь здесь с Вами, Вашей супругой, дочерью. Обнимаю и целую всех Вас.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас, вы вернулись в Агалы.

Жительница: Спасибо, я тоже желаю Вам здоровья и долголетия за то, что Вы вернули нас в родные края, мы увидели нашу землю. Вы освободили нашу землю. Наряду с освобождением земель Вы отомстили за наших шехидов. У нас много гази. Желаю нашим гази исцеления, да упокоит Аллах души шехидов. Склоняю голову перед их матерями. Склоняю голову перед Вами за то, что Вы, как Верховный главнокомандующий, сплотили их и одержали победу в невиданной в мире 44-дневной войне. Мой двоюродный брат, который, прошу прощения, в то же время является моим зятем, 5 лет и 8 месяцев участвовал в первой Карабахской войне. Мой внук, добровольно участвовавший в 44-дневной войне, стал гази. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, да продлит Он Ваши годы. Жители Агалы в эту минуту все, как один, стоят на старте. Все от мала до велика говорят: едем в Агалы строить и созидать. Жители Агалы – трудолюбивые. Я 28 лет живу в городе.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили, в Баку?

Жительница: Да, я живу в Баладжарах.

Президент Ильхам Алиев: В Баладжарах в общежитии или…?

Жительница: Нет, в доме, который сами построили. Мы готовы вернуться на нашу землю. У меня одна мечта, чтобы настал день, когда этот проект завершится, и жители Агалы соберутся в своем селе. Потому что они трудолюбивые люди, мы восстановим село. Прошу Вас во время следующей поездки в село зайти ко мне на чашку чая.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Обещаю. Обязательно приеду, буду и на открытии. Иншаллах, очень скоро село будет реконструировано. Вы знаете, что первым будет восстановлено село Агалы.