Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4)

Политика 27 апреля 2021 22:21 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 26 апреля посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

В рамках поездки глава государства встретился с жителями Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, подходите поближе, подходите.

Жительница: Добро пожаловать в село Агалы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Это – наше село. Я родилась в селе Агалы, в этом селе, здесь и выросла. На этом кладбищепокоятся мои отец, мать, муж, дяди. Могила моего мужа находится рядом с тем деревом, он погиб на работе.

Президент Ильхам Алиев: А где находился ваш дом, в какой стороне?

Жительница: Наш дом внизу.
Президент Ильхам Алиев: В Беюк Агалы.

Жительница: Проезжая в первый раз на машине, Вы показали: чей это дом, тот человек, наверное, узнает. Это дом моей сестры. Большое спасибо, очень рада, что встречаюсь здесь с Вами, Вашей супругой, дочерью. Обнимаю и целую всех Вас.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас, вы вернулись в Агалы.

Жительница: Спасибо, я тоже желаю Вам здоровья и долголетия за то, что Вы вернули нас в родные края, мы увидели нашу землю. Вы освободили нашу землю. Наряду с освобождением земель Вы отомстили за наших шехидов. У нас много гази. Желаю нашим гази исцеления, да упокоит Аллах души шехидов. Склоняю голову перед их матерями. Склоняю голову перед Вами за то, что Вы, как Верховный главнокомандующий, сплотили их и одержали победу в невиданной в мире 44-дневной войне. Мой двоюродный брат, который, прошу прощения, в то же время является моим зятем, 5 лет и 8 месяцев участвовал в первой Карабахской войне. Мой внук, добровольно участвовавший в 44-дневной войне, стал гази. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, да продлит Он Ваши годы. Жители Агалы в эту минуту все, как один, стоят на старте. Все от мала до велика говорят: едем в Агалы строить и созидать. Жители Агалы – трудолюбивые. Я 28 лет живу в городе.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили, в Баку?

Жительница: Да, я живу в Баладжарах.

Президент Ильхам Алиев: В Баладжарах в общежитии или…?

Жительница: Нет, в доме, который сами построили. Мы готовы вернуться на нашу землю. У меня одна мечта, чтобы настал день, когда этот проект завершится, и жители Агалы соберутся в своем селе. Потому что они трудолюбивые люди, мы восстановим село. Прошу Вас во время следующей поездки в село зайти ко мне на чашку чая.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Обещаю. Обязательно приеду, буду и на открытии. Иншаллах, очень скоро село будет реконструировано. Вы знаете, что первым будет восстановлено село Агалы.

Жительница: Это село было богатым, благодаря колхозу. У меня есть такое баяты:

(читает баяты)

Президент Ильхам Алиев: Причем это село будет образцовым.

Жительница: Да, большое спасибо. Очень рада была встретиться с Вами здесь. Душа моя, всех вас обнимаю, целую.

Президент Ильхам Алиев: Когда вы покинули Агалы?

Жительница: В 1993 году, всегда, когда Вы поднимали вверх кулак, я тоже поднимала вместе с Вами, и вновь поднимаю и говорю: Карабах наш! Агалы наш! Зангилан наш! Наша молодежь поддерживает Вас. Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Село Агалы было освобождено от оккупантов 28 октября. Вы знаете, что здесь шли ожесточенные бои за Зангилан, за все села. Мы вернули эти земли ценой пролитой крови.

Жительница: Да, мой внук тоже участвовал в этих боях.

Президент Ильхам Алиев: Мы изгнали врагов. Приехав сюда в первый раз, увидев разрушения и проезжая на машине, я подумал, интересно, чей это дом? Потому что часть того дома уцелела.

Жительница: Да, он и сейчас остается, я видела.

Президент Ильхам Алиев: Они заселились незаконно. Я сказал, наверное, жители Агалы знают, чей это дом.

Жительница: Да, я слушала.

Президент Ильхам Алиев: А сейчас вы, наверное, ознакомились с новым проектом. Здесь будут построены более 200 домов, школа, детский сад, поликлиника, откроются рабочие места. Сегодня мне сообщили, что здесь будет создана крупная буйволиная ферма, будет производиться сыр, предусмотрены посевные площади, будет гидроэлектростанция, то есть, все условия. Будет все, что нужно для жизни. Многих технологий, которые здесь будут применены, в Азербайджане пока нет. Это первый, пилотный проект, и уверен, что максимум в начале следующего года все будет готово. Должны быть построены дома, коммуникации, затем созданы рабочие места, должны быть посевные площади, все проживающие здесь люди должны быть обеспечены работой. Я вижу здесь и молодых людей, они, наверное, родились после или до войны.

Жительница: Это дети, которые стали переселенцами в год, в семь месяцев.

Президент Ильхам Алиев: Сколько тебе лет?

Молодой человек: Уважаемый господин Президент, очень рад видеть Вас в нашем селе. Я один из последних, кто родился в Зангилане, когда покинул это место как вынужденный переселенец, мне было семь месяцев. Сегодня, спустя 28 лет, мы впервые приехали в родные края, и отрадно, господин Президент, что ступили на эту землю вместе с Вами.

Господин Президент, мы всегда поддерживали Вашу политику. Всегда следили за Вашими выступлениями. В Вашем выступлении в 2018 году на военном параде, посвященном 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, наше внимание привлекло одно из Ваших высказываний. Вы сказали, что Карабах является исконно азербайджанской землей, и в скором времени азербайджанский флаг, развевающийся в Шуше, будет доставлен и продемонстрирован на площади Азадлыг.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Молодой человек: Господин Президент, в 2020 году на параде по случаю той грандиозной Победы мы стали свидетелями этого. Господин Президент, вообще наша зангиланская молодежь всегда предана своему государству, народу, Верховному главнокомандующему. Зангилан – это район, обладающий важным геостратегическим значением. Зангилан – это ворота в Нахчыван. Зангилан – ворота в Зангезур, являющийся нашей исконной землей. Зангилан расположен на пересечении многих дорог. В целом, в Зангилане существует огромный потенциал для развития сельского хозяйства. В Зангилане плодородная земля, богатые водные ресурсы, чистый воздух. В Зангилане есть все условия для возделывания земли.

Президент Ильхам Алиев: Не видел Зангилана, но посмотрите, как любит его. Это и есть любовь к Родине. Именно это.

Жительница: Зангилан – это наши сказки в детстве.

Молодой человек: Господин Президент, кстати, должен сказать, что сотрудники Министерства сельского хозяйства побывали во всех наших домах. Отдельно был проведен опрос с нами, определена возрастная группа населения, направление его трудовой деятельности. Могу заверить Вас в том, что каждый житель Зангилана, принимавший участие в опросе, отметил, что вернется в Зангилан. Я уверен и хочу заверить Вас в этом. Потому что это наш отчий край. Господин Президент, мой дед на протяжении многих лет работал здесь председателем колхоза. Отец был каменщиком. Своими руками построил в этом селе Агалы около 30 домов. К сожалению, в результате армянского вандализма от этих домов ничего не осталось. Но мы не горюем, напротив, рады тому, что сегодня стартует проект "умное село", и вдвойне рады, что этот проект начинается именно с нашего села. Мы вдвойне благодарны Вам за это, господин Президент, спасибо.

Господин Президент, каждый год в октябре мы собирались с чувством горячи и скорби и отмечали день оккупации Зангилана. Но с этого года мы будем отмечать в октябре день победы, праздничный день. Уверен, что и Вы вместе с нами примете участие в праздничных торжествах в селе Агалы. Спасибо, господин Президент, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно. Отныне октябрь будет только праздничным месяцем для зангиланцев, потому что именно в октябре были освобождены и село Агалы, и город Зангилан. Слушаешь этого молодого человека и еще раз понимаешь, какая сильная воля у азербайджанского народа и как он привязан к родной земле. В представлении армян основным обнадеживающим фактором было то, что наши граждане забудут эти места, пожилые люди забудут, потом они, естественно, уйдут из жизни. А молодежь, выросшая и получившая воспитание в других условиях, никогда не захочет вернуться сюда. В этом была их большая ошибка, потому что мы воспитали молодое поколение, живущее большой любовью к Родине. Даже молодые люди, не видевшие эти места, - ни ты не видел, ни ты, - жили одной мечтой – вернуться на родные земли, чтобы была восстановлена справедливость, и мы уже видим это. Не пройдет и года, как село Агалы будет реконструировано, - вы, наверное, видели макеты, ознакомились с проектом, - оно превратится, возможно, в одно из самых прогрессивных сел мира.

Житель: Мы признательны Вам за это, господин Президент, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы тоже жили здесь?

Житель: Да, в настоящее время поселились в Сумгаите.

Жительница: Мой внук родился в Баку. Но по окончании военной службы сам приехал сюда. Приехал и позвонил из физулинского села, сказал: не беспокойтесь. А сам оказывается был в Шуше. То есть, хочу сказать, что хотя он и не родился здесь, но его привели сюда этот воздух, эта земля, наши сказки, которые мы ему рассказывали. Слава богу, жив-здоров, да ниспошлет Аллах исцеления нашим гази. Мехрибан ханым, благодаря Вам наши гази проходят лечение за рубежом, Вы помогаете им.

Президент Ильхам Алиев: Зангилан – живописное, красивое место. Горы, реки, леса.

Житель: Господин Президент, мы очень признательны Вам за такое отношение к нашему селу. Да хранит Вас Аллах.

Жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Вы как мать проявили заботу о том младенце. Мы признательны Вам, большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Житель: Эти слова идут от сердца.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Мы всегда с Вами.

Президент Ильхам Алиев: А теперь давайте вместе заложим фундамент. Большое возвращение начинается сегодня.

Житель: Иншаллах.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент проекта "Умное село", охватывающего села Агалы-I, II, III Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: "Фундамент проекта "Умное село" в селе Агалы заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Карабах – это Азербайджан!". Эта запись находится в капсуле.

Житель: Пусть каждый вложит свой труд.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это история. Мужчины первыми берутся за дело.

Жительница: В добрый путь.

Президент Ильхам Алиев: Здесь тоже будет возведен памятник.

Житель: Господин Президент, отсутствующие здесь жители поручили нам поблагодарить Вас. Большое спасибо за такую оценку нашего села.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Передавайте им от меня привет. Когда село будет готово, мы еще раз приедем.

Жительница: Обязательно приходите к нам.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я тоже хочу.

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. Забыли о тебе. Лейла, ты тоже подходи.

Жительница: Спасибо за то, что подарили нам это волнение. Мне 70 лет, но я чувствую себя 15-летней. Я словно помолодела

Первая леди Мехрибан Алиева: Сейчас должны взлететь голуби. Сфотографируйте.

Житель: Господин Президент, я родился в этом селе, но здесь не был.

Президент Ильхам Алиев: В начале следующего года, иншаллах, встретимся еще раз, со всеми жителями села Агалы.

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
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