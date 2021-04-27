Президент Ильхам Алиев: Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет сдана в эксплуатацию в этом году (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В этом году будет сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса Физулинского аэропорта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после закладки фундамента Международного аэропорта в Зангилане.

"На освобожденных территориях дан старт строительству второго аэропорта. Успешно идет строительство Физулинского международного аэропорта. В этом году будет сдана в эксплуатацию его взлетно-посадочная полоса. Таким образом, в этом году мы сможем принимать в Физули первые самолеты.

Географическое положение Зангиланского района и имеющиеся здесь возможности, естественно, создают возможность для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Неслучайно аэропорт будет построен именно в Зангилане, потому что если посмотреть на географическое положение, то каждый может увидеть, что международные аэропорты в Физулинском, Зангиланском районах и третий международный аэропорт, который будет построен следом в Лачинском районе, охватят всю Карабахскую и восточно-зангезурскую зону, включая Зангилан. Отсюда будут проходить железная, автомобильная дорога, откроется дорога в Нахчыван. Конечно, этот аэропорт будет играть большую роль в дальнейшем успешном социально-экономическом развитии Зангилана",- сказал глава государства.