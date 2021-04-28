Президент Ильхам Алиев: Первый аэропорт на освобожденных территориях будет сдан в эксплуатацию в сентябре

БАКУ/Trend/ - Первый аэропорт, к строительству которого мы приступили несколько месяцев назад, будет сдан в эксплуатацию в сентябре.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом и главным исполнительным директором компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дилом.

Президент Ильхам Алиев: Как вам известно, мы построили в Азербайджане несколько аэропортов, еще три аэропорта…

Стэнли Дил: Строятся?

Президент Ильхам Алиев: Да, они будут построены на освобожденных от оккупации территориях.

Стэнли Дил: Знаю, это очень важно.

Президент Ильхам Алиев: Два дня назад я заложил фундамент одного из них. А первый аэропорт, к строительству которого мы приступили несколько месяцев назад, будет сдан в эксплуатацию в сентябре.

Стэнли Дил: Работы идут очень быстро.