Поездка Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы заложила основу для начала Большого возвращения в Карабах - депутат

БАКУ /Trend/ - Поездка Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы 26 апреля заложила основу для начала Большого возвращения в Карабах.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев в ходе передачи Real İntervyu, сообщает в среду Trend.

Депутат напомнил, что глава государства заявил, что Большое возвращение в Карабах началось, правда, началось оно гораздо раньше, когда начало восстанавливаться село Джоджуг Марджанлы.

По его словам, участие главы государства в закладке фундамента объектов в ряде сел является первым шагом, знаменующим Большое возвращение.

«Даже стела с надписью «Добро пожаловать в Джебраил!» на въезде в Джебраильский район восстановлена в той же форме и с таким же дизайном, что и в советское время. Это послание как мировому сообществу, так и Армении о том, что восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях так же важно для нас, как и умение воевать», - сказал Нагиев.

Представляем вниманию читателей интервью с депутатом Милли Меджлиса:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)