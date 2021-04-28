В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Протокол подписан по итогам 19-го заседания Межправкомиссии, которое было проведено 27 апреля.

В заседании участвовали делегации под руководством сопредседателей Комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и зампреда правительства России Алексея Оверчука.