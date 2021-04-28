Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики» от 20 апреля 2016 года № 1983.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с пунктом 4.4 «Устава об Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций», утвержденного Указом Президента Азербайджана от 19 апреля 2021 года № 1317, утверждается нижеприведенный состав Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана:

из государственных органов

Гулиев Вюсал Ильхам оглу – старший консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана;

Мамедов Ильгар Камиль оглу – начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана;

Гаджиев Закир Юсиф оглу – заместитель заведующего отделом финансов сфер образования, науки, культуры, молодежи и спорта Министерства финансов Азербайджана;

из неправительственных организаций

Аллахверенов Азер Керим оглу – председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив»;

Гасанов Эвез Едияр оглу – председатель общественного объединения «Гуманитарные исследования»;

Искендеров Исраил Иса оглу – председатель общественного объединения поддержки социальному развитию «Умид»;

Ибрагимов Заур Ибрагим оглу – председатель общественного объединения «Центр социально-экономических исследований "Приоритет"»;

Гулиев Азай Аждар оглу – председатель общественного объединения «Центр международного сотрудничества»;

Мехтиев Нураддин Сафтар оглу – председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий «Вирутальный Карабах»;

Оруджев Ильгар Наджибеддин оглу – председатель общественного объединения «Молодые ученые, докторанты и магистры Азербайджана»;

Сафарова Гюнель Магеррам гызы – председатель общественного объединения исследований и развития «Ветендаш».

Согласно распоряжению, упраздняется часть 1-я распоряжения Президента Азербайджана «О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики» от 20 апреля 2016 года № 1983.