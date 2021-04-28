Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики» от 20 апреля 2016 года № 1983.
Как сообщает в среду Trend, в соответствии с пунктом 4.4 «Устава об Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций», утвержденного Указом Президента Азербайджана от 19 апреля 2021 года № 1317, утверждается нижеприведенный состав Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана:
из государственных органов
Гулиев Вюсал Ильхам оглу – старший консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана;
Мамедов Ильгар Камиль оглу – начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана;
Гаджиев Закир Юсиф оглу – заместитель заведующего отделом финансов сфер образования, науки, культуры, молодежи и спорта Министерства финансов Азербайджана;
из неправительственных организаций
Аллахверенов Азер Керим оглу – председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив»;
Гасанов Эвез Едияр оглу – председатель общественного объединения «Гуманитарные исследования»;
Искендеров Исраил Иса оглу – председатель общественного объединения поддержки социальному развитию «Умид»;
Ибрагимов Заур Ибрагим оглу – председатель общественного объединения «Центр социально-экономических исследований "Приоритет"»;
Гулиев Азай Аждар оглу – председатель общественного объединения «Центр международного сотрудничества»;
Мехтиев Нураддин Сафтар оглу – председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий «Вирутальный Карабах»;
Оруджев Ильгар Наджибеддин оглу – председатель общественного объединения «Молодые ученые, докторанты и магистры Азербайджана»;
Сафарова Гюнель Магеррам гызы – председатель общественного объединения исследований и развития «Ветендаш».
Согласно распоряжению, упраздняется часть 1-я распоряжения Президента Азербайджана «О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики» от 20 апреля 2016 года № 1983.