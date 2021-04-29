Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 23:00, 28 апреля)

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Коснувшись развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, госсекретарь США констатировал важность дальнейшего укрепления связей, отметив сотрудничество в области энергетической и региональной безопасности, подчеркнул значимость успешной реализации проекта Южного газового коридора, высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Выразив признательность за телефонный звонок, глава нашего государства отметил, что отношения между Азербайджаном и США имеют богатую историю, еще раз поблагодарил правительство США за поддержку реализации проекта Южного газового коридора. Коснувшись сотрудничества в области региональной безопасности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане с начала ее деятельности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о ситуации после армяно-азербайджанской войны. Президент Ильхам Алиев изложил позицию Азербайджана, связанную с этим вопросом, отметил осуществление восстановительных работ на разрушенных армянами территориях нашей страны.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе и довел до внимания позицию Азербайджана, связанную с обеспечением долгосрочного мира. Президент Ильхам Алиев и госсекретарь США провели обмен мнениями о дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ.

Во время телефонного разговора стороны подчеркнули важность развития демократических процессов, обеспечения прав человека, защиты и обеспечения политического плюрализма в Азербайджане.

Энтони Блинкен отметил, что 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" временно приостановлена и в этом году.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность в связи с этим.

В то же время относительно недавнего заявления Президента США в связи с так называемым "геноцидом армян" Президент Азербайджана отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в поствоенный период, и это заявление Президента США было с обеспокоенностью встречено руководством и общественностью Азербайджана.