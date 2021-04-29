В Азербайджане участникам Второй мировой войны 1941-1945 гг. будет предоставлена единовременная материальная помощь - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

В распоряжении отмечается, что единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов будет оказана участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750 манатов – вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

В связи с исполнением части первой настоящего распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана выделяются 4,8 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана - обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.