БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан в начале мая. Как сообщает Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, рабочий визит запланирован на 10-11 мая.

Также ожидается визит Лаврова в Ереван 5-6 мая.

"В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене", - сказала она.

По словам Захаровой, приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января текущего года.