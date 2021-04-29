Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен - ООН
БАКУ /Trend/ - Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал постоянный координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи в ходе онлайн-вебинара.
По его словам, ООН уже выступила в качестве посредника в этом вопросе и продолжит деятельность в данном направлении.
По словам представителя всемирной организации, после завершения второй Карабахской войны ООН приняла участие в оценке уровня минирования освобожденных территорий.
«Вопрос разминирования территорий очень важен с точки зрения их дальнейшего восстановления. Мы выступаем за сотрудничество Азербайджана и Армении в этом вопросе», - сказал Исакзаи.
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