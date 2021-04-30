В Баку началась встреча один на один глав МИД Азербайджана и Литвы

БАКУ /Trend/ - Началась встреча один на один глав МИД Азербайджана и Литвы.

Об этом говорится в публикации МИД в Тwitter, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что в Азербайджане с официальным визитом находится делегация во главе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)