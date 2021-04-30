В Баку проходит встреча делегаций Азербайджана и Литвы в расширенном составе (версия 2)
(изменен заголовок, первая версия опубликована в 12:08)
БАКУ /Trend/ - В Баку проходит встреча делегаций под руководством министров иностранных дел Азербайджана и Литвы в расширенном составе.
Об этом говорится в публикации МИД в Тwitter, сообщает в пятницу Trend.
Ранее состоялась встреча один на один глав МИД Азербайджана и Литвы.
Напомним, что в Азербайджане с официальным визитом находится делегация во главе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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