В Баку проходит встреча делегаций Азербайджана и Литвы в расширенном составе (версия 2)

(изменен заголовок, первая версия опубликована в 12:08)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит встреча делегаций под руководством министров иностранных дел Азербайджана и Литвы в расширенном составе.

Об этом говорится в публикации МИД в Тwitter, сообщает в пятницу Trend.

Ранее состоялась встреча один на один глав МИД Азербайджана и Литвы.

Напомним, что в Азербайджане с официальным визитом находится делегация во главе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)