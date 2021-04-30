Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ. Считаю, что взаимное сотрудничество может внести вклад как в региональный, так и глобальный мир.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает в пятницу Trend.