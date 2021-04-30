Армения и сегодня продолжает военные преступления против Азербайджана – МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения, не предоставляя карты минных полей, и сегодня продолжает военные преступления против Азербайджана, совершаемые ею на протяжении долгих лет.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает в пятницу Trend.

"Мирные граждане Азербайджана, подрываясь на минах на освобожденных территориях, погибают, получают ранения. Эта статистика ежедневно меняется. После 10 ноября 2020 года в результате подрыва мин погибли 22 человека, 10 человек получили ранения различной степени. Необходимо усилить давление на Армению в связи с этим вопросом. Международные организации, страны не должны безмолвствовать по этому вопросу», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)