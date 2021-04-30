Мы готовы к любому сотрудничеству, которое предлагает Азербайджан – глава МИД Литвы

БАКУ /Trend/ - Литва готова к любому сотрудничеству, которое предлагает Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По словам литовского министра, его страна заинтересована в сотрудничестве со странами Южного Кавказа, в том числе, несомненно, и с Азербайджаном.

Он отметил, что Литва заинтересована в дальнейшем расширении этих связей и намерена укреплять связи не только в экономической, но и в политической сфере.

«Потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества велик. Азербайджан – крупнейший торговый партнер Литвы на Кавказе. Мы также поддерживает расширение политического сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном», – добавил Ландсбергис.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)