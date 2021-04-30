Отдельной административно-территориальной единицы «Нагорный Карабах» больше нет – Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Отдельной административно-территориальной единицы «Нагорный Карабах» больше нет, азербайджанская и армянская общины утратили свою актуальность. Поэтому члены Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» приняли решение о роспуске организации в связи с утратой общественного значения и создании Общественного объединения «Возвращение в Карабах».

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

Гянджалиев подчеркнул, что община долгие годы выполняла возложенную на нее историческую миссию, проводила работу по разоблачению агрессии Армении, осуществляла деятельность как внутри, так и вне страны по информированию мирового сообщества: «Деятельность общины завершилась с победой в 44-х дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, армянская армия была разгромлена, появились новые реалии. Отныне основное внимание будет уделено вопросам возвращения в Карабах».

Депутат добавил, что деятельность Общественного объединения «Возвращение в Карабах» будет направлено на созидательные работы в Карабахском регионе, оказанию поддержки по возвращению граждан на родные земли.

Напомним, что сегодня члены Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» провело заседание, на котором было принято решение о роспуске организации и создании Общественного объединения «Возвращение в Карабах».

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)