Важно знать, где именно на освобожденных землях Азербайджана установлены мины – литовский министр
БАКУ /Trend/ - Важно знать, где именно на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана установлены мины.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он добавил, что поднимал этот вопрос во время встреч с официальными лицами Армении в рамках своего недавнего визита в Ереван.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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