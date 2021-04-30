Важно знать, где именно на освобожденных землях Азербайджана установлены мины – литовский министр

БАКУ /Trend/ - Важно знать, где именно на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана установлены мины.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он добавил, что поднимал этот вопрос во время встреч с официальными лицами Армении в рамках своего недавнего визита в Ереван.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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