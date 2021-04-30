Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 30 апреля выразил соболезнования Президенту Израиля Реувену Ривлину.

"Уважаемый господин Президент,

Грубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Израиля, желаю исцеления пострадавшим", - говорится в письме.