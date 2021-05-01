Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили могилы на Аллее шехидов в Агдаме
АГДАМ /Trend/ - Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили большую часть могил на Аллее шехидов в Агдаме.
Как сообщает в субботу Trend, с последствиями этого вандализма ознакомились российские депутаты, эксперты и журналисты, посетившие первого мая Аллею шехидов в рамках визита в освобожденный от армянской оккупации Агдам.
Здесь похоронены шехиды первой Карабахской войны, а также часть граждан, погибших во время Ходжалинского геноцида.
Также на Аллее шехидов находится могила Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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