Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили могилы на Аллее шехидов в Агдаме

АГДАМ /Trend/ - Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили большую часть могил на Аллее шехидов в Агдаме.

Как сообщает в субботу Trend, с последствиями этого вандализма ознакомились российские депутаты, эксперты и журналисты, посетившие первого мая Аллею шехидов в рамках визита в освобожденный от армянской оккупации Агдам.

Здесь похоронены шехиды первой Карабахской войны, а также часть граждан, погибших во время Ходжалинского геноцида.

Также на Аллее шехидов находится могила Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)