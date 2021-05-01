В Азербайджане изменились правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения во временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в период коронавирусной пандемии (COVID-19).

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, все авиаперевозчики, летающие в Азербайджан, обязаны:

- допускать на рейс пассажиров, сдавших отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 в течение 48 часов до вылета;

- обеспечить проверку справок о сдаче ПЦР-теста у пассажиров, в том числе транзитных и трансферных, при регистрации на рейс;

- обеспечить раздачу всем пассажирам на борту воздушного судна "Декларации о самоизоляции" и проинформировать их о необходимости заполнения и подачи декларации во время паспортного контроля по прибытии в Азербайджан.

Граждане Азербайджана, чьи справки о сдаче ПЦР-теста на коронавирус не будут соответствовать требованиям настоящих правил, будут помещены на карантин сроком на две недели, в то время как иностранцам и лицам без гражданства будет запрещен въезд на территорию страны, и они будут возвращены обратно тем же рейсом за счет перевозчика.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)