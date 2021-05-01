Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в субботу подписали некролог в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
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