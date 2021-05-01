БАКУ /Trend/ - Закупленная в России вакцина от COVID-19 сегодня будет доставлена в Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, самолет с вакциной на борту первого мая приземлится в Баку.

В аэропорту воздушное судно будут встречать заместители министров здравоохранения и иностранных дел Азербайджана, а также посол России в Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)