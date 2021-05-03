По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаиловой семьям шехидов и малообеспеченным семьям, проживающим в городе Худат и близлежащих селах, оказана продовольственная помощь Турецко-исламским союзом по делам религии (DİTİB).

Как сообщает в понедельник Trend, продовольственная помощь, переданная помощниками депутата с соблюдением требований карантинного режима, охватила 40 семей.

Данная инициатива охватила, включая центр города Худат, села и поселки Чайкенары, Магсудкенд, Кёхня Худат, Ени Хаят, Мюршюдоба, Леджет, Нереджан, Ниязоба, Гымылгышлаг, Гусарчай, Сусайгышлаг, Узуноба, Моллабюрхан, Ялама.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)