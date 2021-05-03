Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение. Как вы отметили, наши страны являются стратегическими партнерами. Сегодня сферы сотрудничества охватывают многие направления. Считаю, что основное внимание необходимо уделить сферам, в которых мы уже добились большого продвижения, и вопросу того, какую работу мы можем проделать в некоторых областях, где находимся на начальном этапе активного сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в нашей стране Драганом Владисавлжевичем.

«Что касается нашего партнёрства в международных организациях, то уверен, что мы продолжим поддерживать и отстаивать интересы друг друга. Мы уже демонстрируем солидарность очень высокого уровня в ряде международных организаций. Это важно, потому что действительно отражает суть нашего сотрудничества.

Что касается двусторонних отношений, то, конечно, учитывая политические контакты очень высокого уровня, мы должны сосредоточить внимание на сфере экономического развития. Как вам известно, мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что сербские компании, как и компании дружественных стран, проявят активность, приедут, и им будет предоставлена первичная информация о наших планах. Присоединившись к команде международных компаний из дружественных стран, они примут участие в реконструкции. Думаю, что будет много сфер, на которых необходимо сконцентрировать внимание», - сказал глава государства.